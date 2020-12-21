Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2020, 23:58 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой является незаконным, поскольку нарушает Устав ООН и резолюции Совета Безопасности. Об этом заявил представитель Фронта ПОЛИСАРИО в ООН Сиди Мохамед Омар.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Западная Сахара

«Решение, принятое президентом Дональдом Трампом, нарушает Устав ООН и резолюции ООН, в том числе резолюции Совета Безопасности, разработанные и одобренные самими США за последние десятилетия», — приводит его слова Sahara Press Service.

Представитель ПОЛИСАРИО также отметил, что решение Белого дома «отходит от традиционной политики Соединённых Штатов по отношению к Западной Сахаре», и напомнил о «сильных голосах в Конгрессе США, в гражданском обществе и на политической арене, которые выразили возмущение и разочарование этой попыткой отказа от права народа Западной Сахары на самоопределение».

Сиди Мохамед Омар обратился к побеждающему на президентских выборах в США кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену с призывом отменить решение Дональда Трампа после ожидаемого вступления в должность в конце января.

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Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Королевства Марокко над территорией Западной Сахары.

В середине ноября действие соглашения о прекращении огня между Марокко и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО, которое было заключено в 1991 году, прекратилосьпосле вторжения марокканских войск в демилитаризованную зону.