Москва, , 18:11 — REGNUM Признание Соединенных Штатов суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает региональной стабильности, заявили 12 декабря в Министерстве иностранных дел РФ.

«Администрация Дональда Трампа пошла на подрыв общепризнанной международно-правовой базы западносахарского урегулирования, предусматривающей определение окончательного статуса данной территории через референдум», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что решение Вашингтона может затруднить усилия ООН по продвижению урегулирования и обострить отношения между вовлечёнными сторонами, а также «спровоцировать новый виток вооружённого насилия в Сахаро-Сахельской зоне».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава Белого дома Дональд Трамп, объявив, что Марокко и Израиль решили заключить соглашение о дипотношениях, подписал декларацию о признании марокканского суверенитета над Западной Сахарой.

Отметим, Марокко считает Западную Сахару своей территорией. В регионе продолжаются боевые действия между марокканскими войсками и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО.