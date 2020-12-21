Вашингтон, 21 декабря, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил журналистам 21 декабря, что казначейство не пострадало от предполагаемой атаки «русских хакеров».

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Мы не увидели взлома наших секретных систем… Хорошая новость заключается в том, что никакого ущерба не было, мы не видели перемещения какого-либо большого количества информации» , — сообщил Мнучин.

В то же время Мнучин подтвердил, что хакерам удалось получить доступ «к некоторым несекретным системам».

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