Москва, , 15:04 — REGNUM Всесильные «русские хакеры» стали удобной «пугалкой» для медиа‑ и политтехнологов в США и странах ЕС, пишет сегодня, 5 июня, «Независимая газета» в статье «Ложь взаправду», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

«В Германии набирает обороты очередной скандал с так называемыми русскими хакерами. Ситуация смешная своей абсурдностью: речь идет о хакерской атаке на Бундестаг, случившейся еще в 2015 году. Но ни давность самого происшествия, с которого как-то вдруг ни с того, ни с сего стряхнули пыль, ни отсутствие каких-либо доказательств почему-то никого не смущает.

В срочном порядке «русский след» уже успели отыскать и в нынешних беспорядках в США: CNNне так давно сообщила, что к массовым протестам в Миннеаполисе, скорее всего, причастна группировка белого превосходства, русские или другие иностранные агенты.

Примечательно, что подобные «вбросы» появляются в американских СМИ аккурат за несколько месяцев до президентских выборов. Только вот, если в России мем «русские хакеры» у большинства вызывает улыбку или даже смех, то западные обыватели относятся к этому со всей серьезностью. В Европе и США «русские хакеры» давно уже стали синонимом терроризма, дестабилизации обстановки, вмешательства в дела иностранных государств и т.п.

«Пользователи, не являющиеся медийнымиперсонами, демонстрируют наличие признаков «киберфобии». Пользователи реально опасаются киберугроз, при этом не указывают на реальные факты или обстоятельства, создающие такую угрозу, — подчеркивают авторы недавно представленного доклада «Информационная борьба против России: конструируя образ врага». — Сейчас электоральный цикл США находится в начальной стадии, и активная выборная деятельность еще не началась, однако уже сейчас американской аудиторией активно высказываются «прогностические» тезисы о неизбежном «вмешательстве русских хакеров» в предстоящие выборы».

Всесильные «русские хакеры», похоже, стали настолько удобной пугалкой для медиа‑ и политтехнологов в США и странах ЕС, что они уже не замечают очевидного. Если на минуточку предположить, что «русские хакеры» действительно существуют, какими же беспомощными должны быть огромные махины ЦРУ, ФБР, служб внешней разведки, если они позволяют каким-то «русским хакерам» заставлять чуть ли не весь мир плясать под их дудку.

Впрочем, с логикой у создателей мифов о «русских хакерах» давно уже нелады.

Советского маршала подставили под хакеров

В начале апреля россиян шокировало известие о демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Как? С чего вдруг? За что? — недоумевали мы. И действительно, казалось бы, ничто не предвещало, а тут вдруг такое.

Отмотаем на несколько месяцев назад и вспомним, что в декабре прошлого года в Чехии случилась целая серия хаккерских атак на больницы. Все началось с того, что вирус-шифровальщик запустили в электронную систему больницы в городе Бенешов. Затем атаке подверглись еще несколько больниц в городе Брно и регионе Млада-Болеслав. Тогда же, в 2019 году, технический директор чешско-американской IT-компании ESETМировсла Дворжек, комментируя произошедшее, отмечал, что это действия интернет-мошенников.

Затем в марте чешские учреждения здравоохранения снова атаковали хакеры. Как и в декабре инцидент прошел практически незамеченным, поскольку, к счастью, никакого серьезного ущерба хакеры нанести не смогли.

Но вдруг в апреле отношение к этим хакерским атакам заметно меняется. Спустя четыре (!) месяцапосле первого инцидента, крупная чешская газета «Лидове Новины» выпускает «сенсационное» расследование: атаки на национальные госпитали — дело рук «русских хакеров». Главными источниками информации журналисты называют неких анонимов из Информационной службы безопасности Чехии, а также государственного Совета безопасности. Коллег из «Лидове Новины» поддерживают и другие газеты, в которых, как по волшебству появляются новые данные о том, что хакеры пытались взломать систему пражского международного аэропорта Вацлава Гавела, но злоумышленников удалось вовремя нейтрализовать, благодаря помощи американских спецслужб. Все это можно было бы списать на бурные фантазии чешских журналистов и раздувание сенсации на пустом месте, если бы не комментарии госсекретаря США Майкла Помпео.

Только вдумайтесь! Глава американской дипломатии, бросив все свои дела, комментирует хакерскую атаку в аэропорту маленькой европейской страны, да еще и обещает найти и наказать виновных.

Кстати, именно после этих заявлений г-н Дворжекиз ESET, ранее заявлявший об интернет-мошенничестве, внезапно меняет свою точку зрения и также начинает настаивать на «русском следе».

А вот теперь вернемся к сносу памятника маршалу СССР Коневу. Инициатором этого действа выступал староста шестого района Праги ОндржейКоларж. Его отец — Петр Коларж трудится в американской консалтинговой компании SpuirePatton Boggs. Также Коларж-старший известен своими русофобскими взглядами, которыми он щедро делится со слушателями чешского офиса радио «Свобода», которым сам же и руководит. Напомним, что финансированием филиалов радио «Свобода» во многих странах мира является Конгресс США.

А теперь, как говорится, следите за руками. В Праге сносят памятник маршалу Коневу и практически одновременно с этим в СМИ публикуются результаты расследования хакерских атак. В них найден пресловутый русский след. По версии горе-расследователей, «русские хакеры» мстили за снесенного маршала.

Правда, мстить они начали как-то слишком заранее, с декабря прошлого года. Ну, да не будем придираться к «деталям».

Украина на подхвате

Еще один важный штрих к истории. Все эти события разворачиваются на фоне коронавирусногокошмара, захватившего мир. И именно в это время Россия и Китай отправляют помощь странам Европы. Именно в эти дни русские военные медики помогают в Италии бороться с эпидемией. Именно в эти дни антироссийские настроения в Европе, кажется, сходят на нет.

Коронавирус постепенно вытесняет и украинскую тему, еще недавно широко эксплуатировавшуюсядля раздувания антироссийских настроений в Европе. Этого украинские власти допустить никак не могут, ведь от этого в том числе зависит и их финансовое благополучие, размеры помощи, которые получает украинская экономика от своих зарубежных «хозяев». Так к хакерскому скандалу присоединяется посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Дипломат не только прямо обвинил в атаках на больницы российские спецслужбы, но даже и предложил чешским властям украинскую помощь. Кстати, именно благодаря г-ну Перебийнису новость про хакерские атаки тут же становится чуть ли не главным событием на страницах украинских СМИ.

Впрочем, некоторые аналитики не исключают, что у Украины была своя, особая роль в организации всей этой провокации. «Нельзя исключать, что кибернападения на чешские больницы, не нанесшие им никакого вреда, были инсценированы самими чешскими спецслужбами, — рассуждает политолог-международник Олег Бондаренко. — Известную помощь в этом им могли оказать специалисты киберподразделений СБУ, чьи профессиональные навыки, сформированные еще советской школой информационной безопасности, а также знание русского языка как родного позволяют им подражать стилю российских программистов и хакеров».

В пользу этой версии говорят даже доказательства, представленные по итогам расследования. Обвинители утверждают, что IP-адреса хакеров удалось отследить в России, кроме того в программный код вирусной программы были «зашиты» некие комментарии на русском языке.

Любой, кто хотя бы раз смотрел детективные и шпионские сериалы знает, что хакеры специально прячутся через всевозможные анонимайзеры, так что цепочка хакерских IP-адресов всегда проходит через десятки стран. Так что российское происхождение хакерского IP либо не значит ровным счетом ничего, либо, напротив, свидетельствует о том, что кто-то намеренно хотел повести следствие по ложному следу. Тут же возникает вопрос: если «российские хакеры» такие всесильные и неуловимые, как же им удалось проколоться на такой пустяке как IP-адрес.Неувязочка, однако.

Что до «зашитых» в программу комментариев на кириллице, то и это доказательство не выдерживает никакой критики. Еще в августе 2016 года в свободном доступе появился огромнейший архив шпионских программ из секретных лабораторий американского АНБ. По сей день подавляющее большинство вредоносных программ пишутся именно с использованием этой базы. Но что-то про американский хакерский след нигде не слышно.

Факты нынче не в моде

Кстати, об американском следе. Почему очередной скандал с «русскими хакерами» разразился именно в Чехии? Не исключено, что место для провокации было выбрано не случайно. Напомним, что именно в Праге находится крупнейший в Европе разведцентр ЦРУ и МИ-6. Именно чешская столица считается этаким опертивным хабом для всех западных разведок. Наконец, именно в Пражском разведцентре долгое время работал Сергей Скрипаль. Там он обучал чешских контрразведчиков выявлять российских разведчиков-нелегалов.

Чехия, напомним, хотя прямо и не участвовала в «деле Скрипалей», но сыграла весьма заметную роль в раздувании скандала. В 2019 году, когда во всем мире бурно обсуждалась деятельность российских silovikov, Чехия подлила масла в огонь. В частности, руководитель национальной Службы безопасности и информации Михал Коуделказаявил, что в Чехии действовала российская агентурная сеть, занимавшаяся кибератаками. В контексте с «делом Скрипалей» подобное заявление звучит весьма недвусмысленно.

Так что стоит ли сегодня удивляться тому, что в тех же США все громче звучат обвинения в адрес «русских хакеров», которые не то беспорядки устроили, не то уже готовят свое вмешательство в грядущие в ноябре выборы американского президента.

Кстати, американские лоббисты уже не раз использовали мифических «русских хакеров» для решения своих проблем. Последний нашумевший случай произошел во время попыток объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Для провокации использовали украинскую (совпадение?) газодобывающую компанию Burisma, которая заявила о кибератаках. Расследование инцидента проводила — какой сюрприз! — американская IT-компания «Area 1». В докладе по итогам расследования отмечалось, что взломать Burisma пытались все те же русских хакеры. Зачем хакерам понадобились украинские газовики? Все дело в том, что в совете директоров Burisma некоторое время работал сын бывшего вице-президента Америки Джо Байдена (который, заметим, является главным политическим оппонентом Дональда Трампа) — Хантер Байден. То есть по версии американских демократов русские хакеры искали компромат на противника Трампа, поскольку в победе самого Трампа на выборах, конечно же, есть русский след. Кстати, на этот раз расследователи и вовсе не утруждали себя предоставлением доказательств: было лишь заявлено, что русские хакеры всегда действуют именно такими методами.

«Россию модно нынче выставлять страной-международным информационным террористом. Мы можем сколько угодно с фактами в руках доказывать, что это не так, но американский либеральный мейнстрим не даст этой правде проникнуть в информационное пространство США на широком фронте, — констатирует профессор Военной академии наук Сергей Судаков. — Да, все, что было сказано в Америке про российские химические атаки в Сирии, про вмешательство в президентскую кампанию в США, было ложью. Но ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Не буду лишний раз произносить имя того, что эту фразу придумал».