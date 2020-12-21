Санкт-Петербург, 21 декабря, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге до конца недели развернут более тысячи новых коек для коронавирусных больных, большая часть из этих коек появится на базе Госпиталя для ветеранов войн — во временном стационаре в «Ленэкспо» и в новом стационаре-трансформере. Также новые койки развернут федеральные медучреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Св. Георгия, лечащей COVID-19

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О разворачивании новых коечных мощностей 21 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Напомним, 20 декабря в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердили, что в городе на Неве на утро воскресенья оставалось всего 27 свободных коек для больных с коронавирусом. Эту цифру в ведомстве объяснили тем, что она «отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки». Днем 20 декабря число свободных коек составило около 4%.

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Ввиду того, что в городе продолжается рост числа зараженных коронавирусной инфекцией и госпитализаций, власти Петербурга объявили о планах развернуть дополнительные коечные мощности. В первую очередь, 22 декабря планируется открыть на прием восьмой павильон «Ленэкспо» — 474 койки для пациентов в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

23 декабря новые места петербургским пациентам с ковидом предоставят в федеральных клиниках — в Центре имени Алмазова и Первом медицинском университете. Там будет дополнительно развернуто около 210 коек.

В пятницу 25 декабря ожидается открытие после строительства первого в городе стационара-трансформера на базе Госпиталя ветеранов войн, который можно оперативно перепрофилировать под инфекционный госпиталь. Его общая мощность — порядка 400 коек.

«До конца года в «Ленэкспо» в общей сложности откроется порядка 1,5 тысячи специализированных коек. Таким образом к концу года в городе будет развернуто не менее двух тысяч новых коек для больных COVID-19 и пневмонией», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, на данный момент в городе развернуто около 10,5 тысяч специализированных коек для лечения от коронавируса и пневмонии взрослых пациентов.

За прошлую неделю в стационары Петербурга госпитализировали 6139 пациентов с ковидом и подозрением на него, что на 6,6% больше предыдущей недели.