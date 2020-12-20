Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердили информацию о всего 27 оставшихся свободных койках для больных с коронавирусом, однако отметили, что эта цифра «отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки».

Мариинская больница, где лечат ковид-пациентов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщила 20 декабря пресс-служба комитета, «после выписки пациентов свободными в городе остаются 3,7 процента свободных коек».

Тем не менее чиновники признали, что ситуация с коечным фондом остается крайне напряженной. За текущую неделю в стационары было госпитализировано 6139 пациентов с ковидом и подозрением на него, что на 6,6% больше предыдущей недели.

«Это максимальное значение за время пандемии. Нагрузка на стационары не снижается», — заявили в комздраве.

Во вторник, 22 декабря, планируется развернуть дополнительно к имеющимся 474 койки для больных средней тяжести в павильоне №8 комплекса «Ленэкспо». Кроме того, дополнительные койки будут развернуты в нескольких федеральных учреждениях.

Проблема нехватки коек сейчас решается за счёт увеличения оборота коек. «Коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться», — заверили в ведомстве.

В свою очередь, в Смольном 20 декабря подтвердили, что количество госпитализаций взрослых на уходящей неделе достигло нового исторического максимума

При этом наблюдается снижение на 4% зарегистрированных новых случаев коронавирусной инфекции в сравнении с предыдущей неделей. Также отмечается снижение темпа прироста госпитализаций во второй половине уходящей недели.

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