Москва, 21 декабря, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Введение санкций против России означает значительный ущерб для населения страны, потому действия лиц, провоцирующих такие ограничения, нужно квалифицировать как государственную измену. Об этом российский бизнесмен Олег Дерипаска написал 21 декабря в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

Он назвал санкции орудиями современной гибридной войны и сравнил их с бомбардировкой городов или прямой атакой на госграницы. Ущерб для мирного населения, вероятно, при этом даже больше, предположил предприниматель.

Действия граждан, которые прямо или косвенно провоцируют санкции против российских физических или юридических лиц, по мнению Дерипаски, вполне логично считать изменой Родине и наказывать соответствующим образом.

«Кстати, давно уже необходимо поправить УК РФ в этой части», — добавил бизнесмен.

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