Гонконг, Китай, , 05:46 — REGNUM Акции российской компании «Русал» при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже 18 декабря упали почти на 8% из-за сообщений о том, что находящийся под санкциями бизнесмен Олег Дерипаска якобы продолжает сохранять влияние на руководство компании. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На старте торгов ценные бумаги российского алюминиевого гиганта потеряли в цене 7,91%, подешевев до 3,84 гонконгских долларов. По итогу торгов на Московской фондовой бирже 17 декабря акции «Русала» упали на 6,2%.

Напомним, что обвал акций компании начался после публикации агентством Bloomberg сообщения о том, что европейские чиновники направили правительству США информацию о якобы сохранении Дерипаской контроля над «Русалом», что нарушает его соглашение с американским правительством. Юристы Дерипаски эту информацию опровергают.

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