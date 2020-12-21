Пекин, 21 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Заявления действующего президента США Дональда Трампа о том, что к кибератакам на американские власти якобы возможно причастен Китай, являются не соответствующими действительности. Об этом 21 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Китай всегда был против кибератак и преступлений, совершаемых в сетевом пространстве», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД отметил, что Пекин всегда был «решительно против» того, чтобы проблемы кибернетической безопасности политизировались, потому что последнее негативным образом отражается на международном сотрудничестве в данной сфере.

Кроме того, Ван Вэньбинь назвал такие обвинения Китая со стороны США «несерьезными» и «клеветническими».

»Мы выражаем по этому поводу решительный протест. Американская сторона уже давно спекулирует вопросами кибербезопасности. <…> Мы надеемся на более ответственную позицию США в соответствующих вопросах», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рон Клайн, назначенный кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом руководителем аппарата сотрудников Белого дома, заявил, что ответом администрации Байдена на кибератаки станут не только санкции, но и целый пакет мер, ограничивающих осуществление такого рода действий в киберпространстве.