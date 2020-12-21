Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Ответом администрации кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена на кибератаки станут не только санкции, но и целый пакет мер, ограничивающих осуществление такого рода действий в киберпространстве. Об этом 20 декабря заявил в своём интервью CBS Рон Клайн, назначенный Байденом руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Как пояснил Клайн, относительно цели, масштабов и природы кибератак существует большая доля неопределённости и администрация Байдена с нетерпением ждёт возможности узнать об атаках как можно больше. По словам Клайна, ответом на хакерские атаки, подобные зафиксированным недавно, будут не только санкции. Это будут меры, предпринятые для снижения способности у «иностранных субъектов» повторить подобную атаку в дальнейшем, либо предпринять более удачную и опасную атаку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным агентства Reuters, команда Байдена рассматривает возможности «наказать Россию» за предполагаемую роль в хакерских атаках на компьютерные системы правительственных агентств и компаний в США. Среди вариантов «наказания» предлагается осуществить взлом российских киберсистем.

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