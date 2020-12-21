Москва, 21 декабря, 2020, 10:03 — ИА Регнум. В Москве с 21 декабря открыта запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан — работников промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Сделать прививку от коронавируса можно сделать 70 прививочных пунктах, организованных на базе взрослых поликлиник столицы.

В возможности привиться от COVID-19 москвичей соответствующих профессий информируют с помощью sms-сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19 работников образования, здравоохранения и соцзащиты, с 14 декабря ― сотрудников МФЦ, предприятий культуры, торговли и сферы услуг.

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