Новосибирск, 21 декабря, 2020, 08:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области крупным торговым объектам поручено усилить работу по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Это актуально в период предновогоднего торгового ажиотажа, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вход в торговый центр

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«Сегодня главная угроза для стабильности работы нашего здравоохранения исходит от коронавирусной инфекции. Ещё раз напомню: от чёткости нашей работы, от дисциплинированности руководителей организаций, предприятий, наших жителей зависит — как мы пройдём январь-февраль. Расслабляться нельзя, — отметил губернатор региона Андрей Травников. — Мы ожидали, что будет традиционный предновогодний торговый ажиотаж. Но, судя по сообщениям в СМИ, не все торговые центры оказались готовыми к повышенному наплыву посетителей, покупателей и не организовали условия для соблюдения мер санитарной безопасности».

Глава региона поручил своему заместителю Сергею Сёмке «очень оперативно связаться с руководителями основных крупных торговых объектов — как торговых центров, так и рынков — и предупредить их о необходимости создания условий для соблюдения мер санитарной безопасности».

«Если ситуация не изменится, мы будем вынуждены, кроме усиления рейдовой работы, возможно, выходить на какие-то новые ограничительные мероприятия. Допускать массового скопления людей с нарушением социальной дистанции, масочного режима ни в коем случае нельзя. Нам вспышки заболеваний в праздничные дни точно не нужны», — подчеркнул Травников на оперативном совещании сегодня, 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области по данным на утро сегодня, 21 декабря, за прошедшие сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 169 случаев, 19 декабря — 166 случаев.

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