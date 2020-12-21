Новосибирск, , 08:35 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 21 декабря, за прошедшие сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 169 случаев, 19 декабря — 166 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 67 лет, 73 года и женщины в возрасте 60 лет и 74 года. Всего в регионе умерли 888 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 174 человека, на ИВЛ — 46 пациентов».

По данным на утро 20 декабря, в отделениях интенсивной терапии находилось 175 человек, на ИВЛ — 39 пациентов

Всего в регионе выявлено 26 305 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1549 детей, 22 005 пациентов выписаны с выздоровлением.