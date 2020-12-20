Киев, 20 декабря, 2020, 10:05 — ИА Регнум. 8325 носителей коронавирусной инфекции выявили на Украине в минувшие сутки, сообщил 20 декабря министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Mstyslav Chernov Врач в защитном костюме. Украина

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Общая численность выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилась до 964 448.

581 162 инфицированных выздоровели (6626 за сутки), 16 585 — скончались от осложнений коронавирусной болезни (116 человек за сутки).

За сутки в медицинские учреждения на Украине были госпитализированы 3037 пациентов, больных COVID-19.

Максимальное количество случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявили в Одесской области (814), в Киеве (756), Запорожской области (675), Киевской и Харьковской областях — 592 и 520 соответственно.

Среди новых случаев инфицирования коронавирусом 443 приходятся на детей, 306 — на медицинских работников.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что жителям Украины, в особенности тем, кто умирает от последствий COVID-19, невозможно пояснить отказ Киева от российской вакцины от коронавируса в условиях, когда США и Европа не предоставляют Украине данную вакцину.

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Отметим, в предыдущие сутки на Украине выявили 11 742 носителя коронавируса.