Киев, , 10:32 — REGNUM На Украине за сутки выявили 11 742 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщил 19 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

За весь период эпидемии в стране выявили 956 123 случая инфицирования SARS-CoV-2, 16 469 из которых оказались летальными (за сутки от осложнений болезни умерли 213 человек). Выздоровели 574 536 инфицированных (13 314 человек за сутки).

Читайте также: Зеленский: жители ДНР, ЛНР и Крыма включены в план вакцинации на Украине

Уточняется, что за сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2865 пациентов с диагнозом «COVID-19».

Регионами, лидирующими по численности зарегистрированных случаев заражения коронавирусом являются Киев, где за сутки выявили 1364 новых случая инфицирования, Одесская область (1161 случай), Запорожская область (829), Киевская (827), а также Днепропетровская области (667).

Читайте также: В минздраве Украины сообщили, когда стоит ожидать спада эпидемии SARS-CoV-2

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным прогнозами министра здравоохранения Максима Степанова на Украине спад эпидемии коронавируса ожидается в апреле 2021 года.