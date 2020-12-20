Киев, , 08:51 — REGNUM Невозможно пояснить украинскому обществу и любому человеку, который умирает от последствий COVID-19, почему Украина не должна приобретать российскую вакцину от коронавируса при том, что ни США, ни Европа не предоставляют Киеву такую вакцину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, опубликованном 19 декабря пресс-службой украинского президента.

Хуго Симберг. Сад смерти (фрагмент). 1896

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«Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину [от коронавируса — ИА REGNUM], ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания», — заявил он.

Владимир Зеленский также отметил, что доказательства стопроцентного позитивного эффекта вакцины «Спутник V» отсутствуют. И, по словам украинского лидера, он не может взять ответственность за вакцину, о последствиях действия которой неизвестно.

«Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину», — подчеркнул Зеленский.

Журналист The New York Times задал президенту Украины вопрос, воспользуется ли официальный Киев российской вакциной, если она будет безопасной. На что Зеленский ответил, что Украина будет спасать своих граждан и бороться за предоставление стране вакцин, которые подтверждены, — это Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

«Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины», — подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Крыма будут включены министерством здравоохранения в план вакцинации на Украине. В свою очередь в Луганской Народной Республике призвали своих граждан подумать о рисках вакцинации от коронавируса на Украине.