Аден, Йемен, 18 декабря, 2020, 23:13 — ИА Регнум. «Правительственная коалиция» Йемена объявила о договоренностях с сепаратистами Южного Йемена о разделении власти в новом правительстве в Адене, 18 декабря сообщает агентство Reuters.

Dan Жители Йемена

Согласно договоренностям, в новое правительство Абд-Раббу Мансура Хади, которого поддерживает Саудовская Аравия, войдут представители «Южного переходного совета».

Отряды Хади, сепаратисты Южного Йемена и другие группы являются союзниками в борьбе против правительства хуситов в Сане.

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