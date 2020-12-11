Тегеран, , 08:52 — REGNUM 10 декабря министерство иностранных дел Ирана в своем заявлении отметило ключевую роль посла США Кристофера Хенцеля в разжигании гуманитарного кризиса в Йемене и внесло его имя в санкционный список Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении отмечалась деструктивная роль посла США Кристофера Хензеля в разжигании разрушительной войной и убийстве невинных граждан, предоставлении оружия, финансовой и политической поддержке коалиции агрессоров, введении жестоких и бесчеловечных санкций против йеменского народа, а также в иных действиях по доведению политического урегулирования йеменского кризиса до тупика.

В соответствии с примечанием 1 статьи 4 и примечанием 1 статьи 5 закона «О борьбе с нарушениями прав человека, а также авантюрными и террористическими актами США в регионе», утвержденного парламентом Ирана в июле 2017 года, внешнеполитический орган на основе имеющихся доказательств подтвердил, что посол США принимал активное участие в финансировании и вооружении атакующей коалиции, а также нарушал права человека народа Йемена путем введения и применения санкций.