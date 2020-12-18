Москва, 18 декабря, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Порвать физические путы, которыми Россию опутал Запад, непросто, и в одночасье сделать этого не удастся, но куда важнее рвать другие западные путы — смысловые, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 декабря, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Как сообщалось ранее, в ходе своей пресс-конференции на вопрос, намерены ли руководители России признать свою долю вины за ухудшение отношений с Западом или же считают себя «белыми и пушистыми», Путин ответил: «По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые». Запад не выполнил целый ряд обещаний, данных России, и нарушил целый ряд договоренностей, напомнил президент.

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« Сделанные вчера заявления президента Путина служат для меня свидетельством того, что Россия всё более последовательно и резко рвёт путы, которыми её опутал Запад в 1980-е — 1990-е годы. Это путы физические (финансовые, торговые, промышленные, технические, кадровые) и это путы смысловые.

С физическими путами дело ясное: их в одночасье порвать сложно. Россия, например, ещё долго будет страдать от последствий вступления в ВТО. И близкие себе кадры в те годы США и их союзники по НАТО воспитали в немалом количестве… Тем не менее мы видим, что работа на этом направлении идёт, а Запад своими санкциями, да и всей своей сегодняшней враждебной нашей стране позицией нам активно помогает.

Более важен, однако, смысловой разрыв. Его, на мой взгляд, и символизировало утрированное заявление Владимира Путина о «белой и пушистой» России.