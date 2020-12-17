Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 16:48 — REGNUM Страны НАТО нарушили свои обещания, США вышли из ряда ключевых договоров о вооружениях, поэтому ответ на вопрос о том, является ли Россия ответственной за напряжённость с Западом, однозначен — нет.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 декабря в ходе большой пресс-конференции. Отвечая на вопрос ВВС, что, может не только Запад виноват в плохих отношениях с Москвой, или Россия «белая и пушистая», глава государства ответил:
Он отметил, что Москва согласилась «освободить от определённого советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно».
Он напомнил о договорах, из которых США вышли в одностороннем порядке: Договор по противоракетной обороне, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу.
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