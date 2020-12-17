Ново-Огарево, Московская область, , 16:48 — REGNUM Страны НАТО нарушили свои обещания, США вышли из ряда ключевых договоров о вооружениях, поэтому ответ на вопрос о том, является ли Россия ответственной за напряжённость с Западом, однозначен — нет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 декабря в ходе большой пресс-конференции. Отвечая на вопрос ВВС, что, может не только Запад виноват в плохих отношениях с Москвой, или Россия «белая и пушистая», глава государства ответил:

«Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые».

Он отметил, что Москва согласилась «освободить от определённого советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно».

Владимир Путин «Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на Восток, но вы не выполнили своих обещаний».

Он напомнил о договорах, из которых США вышли в одностороннем порядке: Договор по противоракетной обороне, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу.

Владимир Путин «То есть вы как страна НАТО будете над нами летать и всё передавать американским партнёрам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории».

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