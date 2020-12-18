Москва, 18 декабря, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Правила компенсаций для российских производителей хлебопекарной продукции на расходы, которые связаны с её производством, утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прилавок с хлебом

«Хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что размер возмещающих выплат составит 2 тыс. рублей за одну тонну хлеба и хлебобулочных изделий, имеющих короткий сроком хранения (до пяти суток). При этом организация, которая получает компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию.

«Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, объём поддержки составит порядка 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей», — также отмечается в сообщении и добавляется, что данные средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом РФ и властями региона.

Также указывается, что данное решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, который был разработан правительством по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровском крае ведётся работа по стабилизации цен на социально-значимые продукты — в еженедельный мониторинг вошли 24 наименования основных продуктов питания.