Хабаровск, , 09:27 — REGNUM В Хабаровском крае ведётся работа по стабилизации цен на социально-значимые продукты — в еженедельный мониторинг вошли 24 наименования основных продуктов питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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17 декабря прошло совещание с участием профильных министерств региона, крупных торговых сетей, оптовых организаций, ФАС и налоговой службы.

По итогам разговора оптовики и крупные региональные торговые сети заверили, что поддержат федеральное соглашение по снижению цен на сахар и подсолнечное масло, а также на региональном уровне заключат соглашение по минимизации надбавок на социально-значимые товары.

При этом ритейлеры отметили необходимость применения коэффициента учёта логистики на доставку товаров в Хабаровский край.

Как сообщало ИА REGNUM, для снижения цен на продукты питания в Якутии необходимо развивать транспортную и промышленную инфраструктуру, а также сельское хозяйство. В первую очередь необходимо построить железнодорожный и автомобильный мосты. Для круглогодичного транспортного сообщения через одну из крупнейших рек мира — Лену, заявил политолог Андрей Данилов.