Симптом уйдёт, болезнь останется: эксперт о сдерживании цен и пособиях
Москва, 17 декабря, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Решение обострившихся в период пандемии коронавируса социальных проблем российских граждан лежит на фундаментальном уровне, в сфере реальной экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Экономика
«Только реальные подвижки в экономике страны способны переломить негативные тенденции 2020 года.
Сдерживание цен и увеличение пособий — не более чем временные меры, ведущие к снятию симптомов болезни.
Рост, который наметился в обрабатывающей промышленности, и устойчивость сельского хозяйства в России должны быть поддержаны эффективной финансовой политикой и развитием конкуренции», — высказал свое мнение эксперт, комментируя слова Владимира Путина о социальных выплатах.
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