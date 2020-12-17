Ново-Огарево, Московская область, , 12:17 — REGNUM 2020 год оказался трудным, но он был трудным для всех. И эти трудности показали сильные стороны государственного управления в России. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Год был… ну что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда», — заявил Путин.

Конечно, 2020 год связан с эпидемией коронавируса, «проблема, которая у всех стоит на глазах», отметил президент.

«Но это характерно не только для нас, не только для России. Для всего мира. Мы хорошо знаем, что свыше 70 млн человек уже столкнулись с ней, по данным ВОЗ. И эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, сокращение перевозок… всё, что с этим связано. Это значит сокращение рабочих мест, падение доходов», — пояснил он.

«Но в то же время я хотел бы вот на что обратить внимание: ну, во-первых, при всём огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись — а проблем море — всё-таки море это, океан, он везде. По всему миру. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретились эти проблемы достойно. И отчасти, может быть, даже лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб», — подчеркнул президент.