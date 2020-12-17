Москва, 17 декабря, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В России уже менее чем через месяц начнут действовать новые правила обращения с наличными деньгами. Они коснутся оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах. Изменения ожидаются с 10 января 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Так, под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, пишет «Экономика сегодня». При этом платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения будут исключены из перечня операций, подлежащих контролю.

Юрист Павел Уткин считает, что нововведения облегчат жизнь легального бизнеса. А вот для компаний с двойной бухгалтерией, напротив, перекроют лазейки. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка на декабрь 2020 года, доля безналичных платежей в России выросла до 70%. Ещё пять лет назад этот показатель составлял 39%.

Добавим, что главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева уверена, что наличные деньги в России едва ли изживут себя в ближайшие три-пять лет. Она отметила, что останутся сферы, в которых удобнее расплачиваться наличными. Особенно это актуально для малого бизнеса, для сферы услуг. Кроме того, подчеркнула эксперт, не все регионы России пока достаточно оцифрованы для того, чтобы можно было совсем отказаться от наличных.