Москва, , 16:54 — REGNUM В перспективе Россию ждет путь полного отказа от наличных расчетов с ремаркой, что в некоторых сферах инфраструктура безналичных расчетных операций будет внедряться медленнее, чем в других. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«На фоне дискуссии по внедрению цифрового рубля можно говорить об устойчивом, постепенном вытеснении наличных денег формами безналичного расчета, — сказал Твердохлеб. — Данная тенденция работает не только для России, но и для стран, где уже достаточно хорошо развита инфраструктура безналичных расчетов. В будущем доля безналичных расчетов может достичь 100%. Движение в сторону безналичных расчетов коснется всех экономических сфер, включая теневые операции и теневые секторы, в которых сейчас преобладают наличные деньги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее перспективы безналичных расчетов в РФ оценил экономист Константин Ордов.

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