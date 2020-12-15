Москва, 15 декабря, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента США кандидату от американской Демпартии Джозефу Байдену направил президент России Владимир Путин. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Gage Skidmore Джо Байден

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«В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что глава Российского государства указал, что с учетом вышесказанного сотрудничество России и США, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, являлось бы отвечающим интересам народов двух стран и всего международного сообщества.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул в своей телеграмме президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что борьба с пандемией коронавирусной инфекции, вакцинация населения от неё и восстановление экономики США являются неотложными задачами администрации кандидата в американские президенты от Демпартии Джозефа Байдена, который ранее получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания его президентом страны.