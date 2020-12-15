Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Борьба с пандемией коронавирусной инфекции, вакцинация населения от неё и восстановление экономики США являются неотложными задачами администрации кандидата в американские президенты от Демпартии Джозефа Байдена, который ранее получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимые для избрания его президентом страны. Он заявил об этом 15 декабря в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), которое транслировалось на сайте переходной команды политика.

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"Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде», — заявил Байден, говоря о первоочередных задачах своей администрации.

Также он снова выступил с осуждением попыток действующего президента США Дональда Трампа оспорить результаты всеобщих выборов в стране, голосование на которых было проведено в начале ноября.

«В Америке не политики получают власть, ею наделяет народ», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нынешний президент США Дональд Трамп не делает шагов по публичному признанию своего поражения на выборах главы государства и после голосования американских выборщиков, согласно итогам которого победителем выборов стал кандидат от Демпартии Джозеф Байден.