Вашингтон, 15 декабря, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп не делает шагов по публичному признанию своего поражения на выборах главы государства и после голосования американских выборщиков, согласно итогам которого победителем выборов стал кандидат от Демпартии Джозеф Байден. Об этом 15 декабря сообщает телекомпания CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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По информации близкого к Белому дому и регулярно общающегося с Трампом источника телекомпании, нынешний американский лидер не намерен признавать своё поражение после голосования коллегии выборщиков, которое утвердило итоги выборов в США.

В то же время отмечается, что во время личных бесед со своими помощниками Трамп говорил, что он не собирается оставаться главой администрации США на второй срок, несмотря на свои попытки оспорить итоги выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в президенты Соединённых Штатов демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимые для победы на выборах главы государства.