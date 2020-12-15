Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимые для победы на выборах главы государства, сообщает CNN.

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По данным телеканала, Байден получил 302 голоса, действующий президент США Дональд Трамп — 232. Ожидается, что в итоге у Байдена будет 306 голосов.

Результат голосования коллегии выборщиков предстоит 6 января утвердить Конгрессу.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование выборщиков прошло в США 14 декабря, оно должно утвердить итоги всеобщего голосования, прошедшего 3 ноября в каждом американском штате. Для победы каждому из кандидатов необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538 возможных.

Отметим, ранее Трамп заявил, что не откажется от судебных исков по нарушениям в отдельных штатах на выборах главы государства.

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