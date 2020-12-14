Вашингтон, 14 декабря, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Голосование электоральной комиссии США 14 декабря проходит без сенсаций — пока во всех штатах, в том числе спорных Джорджии, Пенсильвании и Неваде, выборщики голосуют в соответствии с признанными избиркомами штатов результатами общенационального голосования.

Andrew Сторонники Джо Байдена

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За кандидата от демократов Джо Байдена уже проголосовали выборщики Джорджии (16 голосов), Невады (6), Иллинойса (20), Делавэра (3), Аризоны (11), Мэриленда (10), Нью-Йорка (29), Пенсильвании (20), Коннектикута (7), Род-Айленда (4), Вирджинии (13).

За действующего президента Дональда Трампа проголосовали Южная Каролина (9 выборщиков), Арканзас (6), Оклахома (7), Айова (6), Кентукки (8), Северная Каролина (15), Огайо (18).

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