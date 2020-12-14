Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Кандидат от демократов Джо Байден обгоняет по голосам выборщиков действующего президента США Дональда Трампа по итогам голосования в 16 штатах, сообщает 14 декабря Washington Post.

На данный момент за Байдена отдали свои голоса 146 выборщиков, в то время как Трамп получил 79 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование выборщиков проходит в США 14 декабря, оно должно утвердить итоги всеобщего голосования, прошедшего 3 ноября в каждом штате. Для победы каждому из кандидатов необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538 возможных.

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