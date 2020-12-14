Москва, 14 декабря, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России планирует установить на юге и востоке страны новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), которые обеспечивают обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Савицкий Вадим vpk-news.ru РЛС СПРН «Воронеж-М»

«Планами развития российской системы загоризонтных станций в ближайшем будущем предусматривается расширение возможностей контроля воздушного пространства на южном и восточном стратегических воздушно-космических направлениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заступившая в декабре 2019 года на боевое дежурство первая загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер» на практике подтвердила способность дальнего обнаружения малозаметных самолетов НАТО на удалении в сотни километров.

В частности, в январе 2020 года сообщалось, что российские системы ПВО обнаружили шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у государственных границ Ирана.

Читайте также: Под Челябинском танкисты ЦВО осваивают «Терминаторы». Видео