Челябинск, 1 декабря 2020, 17:14 — REGNUM Первая партия из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», поступила на опытную эксплуатацию в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную в Челябинской области, сообщает 1 декабря телеканал «Звезда».
Минобороны РФ опубликовало видеозапись, сделанную в ходе применения БМПТ «Терминатор» на полигоне Чебаркуль.
По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, новые боевые машины доставлены с завода-изготовителя к началу зимнего периода обучения.
«Представители завода-изготовителя «Терминаторов» знакомят военнослужащих с возможностями машин и их характеристиками», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Справка ИА REGNUM: БМПТ «Терминатор» — высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки с усиленным противопехотным вооружением, способная действовать в боевых порядках танковых подразделений.
Каждая БМПТ вооружена двумя 30-мм автоматическими пушками, двумя автоматическими гранатометами, четырьмя пусковыми установками ракет различного назначения и 7,62-мм пулеметом.
БМПТ предназначена для подавления и уничтожения противотанковых средств, расчетов ручных гранатомётов, противотанковых ракетных комплексов и живой силы противника.
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