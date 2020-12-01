Челябинск, , 17:14 — REGNUM Первая партия из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», поступила на опытную эксплуатацию в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную в Челябинской области, сообщает 1 декабря телеканал «Звезда».

Минобороны РФ опубликовало видеозапись, сделанную в ходе применения БМПТ «Терминатор» на полигоне Чебаркуль.

По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, новые боевые машины доставлены с завода-изготовителя к началу зимнего периода обучения.

«Представители завода-изготовителя «Терминаторов» знакомят военнослужащих с возможностями машин и их характеристиками», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Справка ИА REGNUM: БМПТ «Терминатор» — высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки с усиленным противопехотным вооружением, способная действовать в боевых порядках танковых подразделений.

Каждая БМПТ вооружена двумя 30-мм автоматическими пушками, двумя автоматическими гранатометами, четырьмя пусковыми установками ракет различного назначения и 7,62-мм пулеметом.

БМПТ предназначена для подавления и уничтожения противотанковых средств, расчетов ручных гранатомётов, противотанковых ракетных комплексов и живой силы противника.

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