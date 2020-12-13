Москва, 13 декабря, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Корвет проекта 20 385 «Гремящий» завершил государственные испытания, сообщили 13 декабря в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Mil.ru Корвет «Гремящий»

«Новейший корвет «Гремящий» сегодня вечером прибудет в Санкт-Петербург после завершения государственных испытаний», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, «Гремящий» является головным кораблем проекта 20 385. Это усовершенствованный вариант корветов проекта 20 380, отличающийся усиленным ударным вооружением и более мощной бортовой системой противовоздушной обороны.

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