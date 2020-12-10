Москва, , 17:30 — REGNUM Экипаж новейшего российского корвета проекта 20 385 «Гремящий» успешно выполнил программу госиспытаний по плану ракетно-артиллерийских стрельб по ракете-мишени, сообщает 10 декабря пресс-служба Балтийского флота.

Корвет «Гремящий» Mil.ru

Стрельбы проводились в морском полигоне Балтийского флота. Была успешно поражена мишень, имитирующая противокорабельную крылатую ракету.

«Стрельбы проведены в соответствии с планом завершающего этапа государственных испытаний корвета «Гремящий». Экипаж корабля успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбу зенитным ракетным комплексом морского базирования «Редут», артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по ракете-мишени, имитирующей противокорабельную крылатую ракету условного противника», — указано в сообщении Балтфлота.

В качестве мишени выступила противокорабельная крылатая ракета, выпущенная с ракетного катера Балтийского флота «Р-257».

"Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением «противником» средств радиоэлектронного противодействия», — уточняет пресс-служба флота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипаж корвета «Гремящий» выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море.

Напомним, «Гремящий» является головным кораблем проекта 20 385. Это усовершенствованный вариант корветов проекта 20 380, отличающийся усиленным ударным вооружением и более мощной бортовой системой противовоздушной обороны.

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