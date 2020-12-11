Москва, 11 декабря, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Рубль 11 декабря умеренно отступает, но выглядит неплохо, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар торгуется по 73,20 руб. и может оставаться в диапазоне 73,10−73,75 руб. Евро стоит 88,80 руб. и намерен торговаться в рамках 88,70−89,50 руб.

«Нефть пробила психологически важную планку в $50 за баррель Brent, чуть постояла там и отошла ниже.

Однако уровни высоки, и это держит рубль в тонусе. Нефть днем снова пошла в умеренный рост и торгуется на отметке $50,03 за баррель Brent.

Плюс ко всему отношение к риску на мировых рынках капитала складывается достаточно уверенным.

В информационном потоке нет ничего, что могло бы заставить инвесторов нервничать, а значит, стабильности рубля пока можно только позавидовать.

Первая декада декабря оказалась для рубля самой удачной в текущем году. Такого стремительного укрепления российской валюты не было давно», — отметила эксперт.

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