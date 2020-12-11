Москва, , 13:01 — REGNUM На данной неделе началась вакцинация населения Великобритании. Более того, в США подтвердили эффективность вакцины, разработанной совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Данные новости стали топливом для роста активов EM на этой неделе, и в частности, для рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также поддержку национальной валюте обеспечивала нефть. Марка нефти Brent превысила психологический уровень в $50 за баррель.

Валютная пара доллар/рубль на этой неделе достигала отметки 73 после чего началась коррекция. Сегодняшний день, 11 декабря, пара доллар/рубль может завершить ростом на фоне фиксации прибыли.

На следующей неделе рубль получит поддержку в виде начала налогового периода декабря, а соответственно вероятного увеличения продаж валюты со стороны экспортеров.

В случае если внешний фон останется прежним, то налоговый период усилит рост рубля, тогда пара доллар/рубль попытается штурмовать отметку 72», — считает эксперт.

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