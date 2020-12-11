Президент РФ Владимир Путин 11 декабря принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдёт в формате видеоконференции. На заседании рассмотрят актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, в том числе противодействие распространению коронавируса. Кроме того, участники обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами Евразэс. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

12:16 11.12.2020 В заседании принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Председательствует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

12:20 11.12.2020 Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в формате видеоконференции.

12:22 11.12.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. kremlin.ru

12:23 11.12.2020 Лукашенко: «Убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится в следующем году».

12:26 11.12.2020 Почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев: 2020 год был насыщен негативными событиями, включая тяжелейшую пандемию.

12:26 11.12.2020 Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. kremlin.ru

12:27 11.12.2020 Назарбаев: пандемия показала важнейшую роль государства в кризисные времена.

12:30 11.12.2020 Назарбаев: нам нужно ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов наших стран.

12:30 11.12.2020 Назарбаев: потенциал взаимной торговли наших стран, к сожалению, не реализован.

12:32 11.12.2020 Главным бенефициаром уходящего года стала мировая IT-индустрия, отметил Нурсултан Назарбаев.

12:32 11.12.2020 Назарбаев: «Главная задача перед всеми нами — победить пандемию».

12:36 11.12.2020 Никол Пашинян: «Трудности сплотили нас».

12:37 11.12.2020 Пашинян поблагодарил Россию за помощь в противодействии распространению пандемии.

12:39 11.12.2020 Узбекистан и Куба получают статус наблюдателей в ЕАЭС.

12:41 11.12.2020 Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

12:43 11.12.2020 В 2021 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Казахстану.

12:45 11.12.2020 Касым-Жомарт Токаев: 2020 год стал для всех тяжёлым испытанием, что отразилось на экономиках стран.

12:58 11.12.2020 Талант Мамытов: участие в ЕАЭС является приоритетным направлением внешней политики Киргизии.

13:00 11.12.2020 Мамытов указал на снижение экономической активности стран из-за коронавируса.

13:04 11.12.2020 Мамытов: «Наша молодая организация готова противостоять любым вызовам и угрозам современности».

13:06 11.12.2020 Президент РФ Владимир Путин: интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС продолжили успешно развиваться и в 2020 году.

13:08 11.12.2020 Путин: «Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере наших государств».

13:09 11.12.2020 Выступление президента России Владимира Путина на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

13:10 11.12.2020 Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают развиваться. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробности в материале: Путин: пандемия не подорвала интеграционные процессы ЕАЭС

13:16 11.12.2020 Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли оперативно наладить сотрудничество для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Россия продолжит поставки медикаментов партнёрам по ЕАЭС — Путин

13:17 11.12.2020 Президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

13:19 11.12.2020 Россия оказывает широкомасштабную помощь странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробности в материале: Путин призвал страны ЕАЭС к участию в исследованиях вакцины от коронавируса

13:19 11.12.2020 Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией.

13:23 11.12.2020 Тяжёлая экономическая ситуация на фоне пандемии коронавируса стимулирует стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к дальнейшему укреплению связей. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Экономический кризис стимулирует участников ЕАЭС к интеграции — Путин

13:26 11.12.2020 Лукашенко назвал Додона ведущим политиком Молдавии.

13:27 11.12.2020 Выступление президента Молдавии Игоря Додона на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

13:29 11.12.2020 Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли больших успехов в сотрудничестве по передовым информационным технологиям. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробности в материале: Путин: цифровая повестка ЕАЭС успешно реализуется

13:31 11.12.2020 В России предложена идея мобильного приложения для упрощения административных порядков при передвижении граждан между странами ЕАЭС. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Путин заявил о разработке мобильного приложения для стран ЕАЭС

13:36 11.12.2020 Мигель Диас-Канель: «Для Кубы испытание пандемией достигло масштабов, не поддающихся количественной оценке».

13:36 11.12.2020 Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны расширять успешный опыт использования маркировки товаров для борьбы с контрафактом. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Путин призвал ЕАЭС расширить соглашение о маркировке товаров

13:40 11.12.2020 Выступление президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на заседании Высшего евразийского экономического совета. eurasiancommission.org

13:42 11.12.2020 Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вызывает всё больший интерес со стороны целого ряда государств мира. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Путин: ЕАЭС вызывает интерес новых государств к интеграции

13:46 11.12.2020 Высокий уровень кооперации стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с коронавирусом отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Назарбаев: страны ЕАЭС показали сплоченность в борьбе с пандемией

13:51 11.12.2020 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) успешно укрепляют сотрудничество. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Путин напомнил о необходимости сопряжения ЕАЭС и китайскими инициативами

13:55 11.12.2020 Россия передала партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) тест-системы, сейчас прорабатывается вопрос о поставках вакцины от COVID-19. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин рассказал о помощи странам ЕАЭС в борьбе с коронавирусом

14:19 11.12.2020 На фоне ситуации в Белоруссии и некоторых других странах можно предположить, что парламентские выборы, которые состоятся в Казахстане в 2021 году, будут непростыми. Об этом 11 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции. Об этом: Лукашенко заявил, что выборы-2021 в Казахстане будут непростыми

14:35 11.12.2020 Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по соглашениям о зоне свободной с другими странами необходимо активизировать. Об этом 11 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции. Читайте также: Лукашенко призвал ЕАЭС к более активному сотрудничеству с другими странами

14:36 11.12.2020 Заседание Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

15:17 11.12.2020 Белоруссия ощущает, что «острие атак» из-за границы нацелено на Россию. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 11 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета, проходившем в режиме видеоконференции. Читайте также: Лукашенко: на Россию нацелено «остриё атак» из-за рубежа

15:18 11.12.2020 Поставки в Молдавию российской вакцины от коронавируса могут скоро начаться, надежду на это выразил действующий молдавский президент Игорь Додон. Об этом он заявил 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившем в видеоформате. Читайте также: Молдавия надеется на скорое получение российской вакцины от COVID-19

15:33 11.12.2020 Напомним, кто принял участие в заседании: президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов, глава государства — наблюдателя при ЕАЭС президент Молдавии Игорь Додон, глава государства — кандидата на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава государства — кандидата на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Почётный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

15:45 11.12.2020 Александр Лукашенко, выступая на заседании, пожелал Владимиру Путину терпения.

15:46 11.12.2020 «Владимир Владимирович, мы все отмечаем, что времена непростые… Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам», — сказал Лукашенко.

16:23 11.12.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

16:47 11.12.2020 Полный текст обращения Владимира Путина к участникам заседания доступен на официальном сайте президента России.

17:41 11.12.2020 Президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета. kremlin.ru

18:41 11.12.2020 Читайте также: Саммит ЕАЭС принял стратегию развития евразийской интеграции

18:44 11.12.2020 Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Никол Пашинян поблагодарил РФ за помощь в борьбе с SARS-CoV-2.

19:22 11.12.2020 Заседание Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org (1)

19:43 11.12.2020 Отметим, главы ЕАЭС планируют наладить совместное производство вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

20:09 11.12.2020 Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года стала отвечать интересам Казахстана в ЕАЭС. Об этом стало известно по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 11 декабря в режиме видеоконференции. Как прокомментировал министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, в ходе работы над проектом Стратегии документ «содержал инициативы, которые не отвечали нашим экономическим интересам».

20:43 11.12.2020 Министр торговли и интеграции РК также сообщил, что в Стратегии нашла отражение инициатива Казахстана о совершенствовании применения Комиссией штрафных санкций за нарушение хоз. субъектами общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В настоящее время убытки компаний от антиконкурентных действий партнеров никак не возмещаются.

20:43 11.12.2020 «В целом отмечу, что по всем чувствительным вопросам Стратегии сторонами достигнут консенсус. Это еще раз показывает стремление стран к учету позиций другу друга и нахождению компромиссов», — прокомментировал Султанов.

21:20 11.12.2020 Выступление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

21:21 11.12.2020 Выступление президента Казахстан Касыма-Жомарт Токаева на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org