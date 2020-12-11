Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета – трансляция
В заседании принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Председательствует президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в формате видеоконференции.
Лукашенко: «Убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится в следующем году».
Почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев: 2020 год был насыщен негативными событиями, включая тяжелейшую пандемию.
Назарбаев: пандемия показала важнейшую роль государства в кризисные времена.
Назарбаев: нам нужно ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов наших стран.
Назарбаев: потенциал взаимной торговли наших стран, к сожалению, не реализован.
Главным бенефициаром уходящего года стала мировая IT-индустрия, отметил Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев: «Главная задача перед всеми нами — победить пандемию».
Никол Пашинян: «Трудности сплотили нас».
Пашинян поблагодарил Россию за помощь в противодействии распространению пандемии.
Узбекистан и Куба получают статус наблюдателей в ЕАЭС.
В 2021 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Казахстану.
Касым-Жомарт Токаев: 2020 год стал для всех тяжёлым испытанием, что отразилось на экономиках стран.
Талант Мамытов: участие в ЕАЭС является приоритетным направлением внешней политики Киргизии.
Мамытов указал на снижение экономической активности стран из-за коронавируса.
Мамытов: «Наша молодая организация готова противостоять любым вызовам и угрозам современности».
Президент РФ Владимир Путин: интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС продолжили успешно развиваться и в 2020 году.
Путин: «Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере наших государств».
Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают развиваться. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Подробности в материале: Путин: пандемия не подорвала интеграционные процессы ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли оперативно наладить сотрудничество для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Читайте также: Россия продолжит поставки медикаментов партнёрам по ЕАЭС — Путин
Россия оказывает широкомасштабную помощь странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Подробности в материале: Путин призвал страны ЕАЭС к участию в исследованиях вакцины от коронавируса
Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией.
Тяжёлая экономическая ситуация на фоне пандемии коронавируса стимулирует стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к дальнейшему укреплению связей. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Экономический кризис стимулирует участников ЕАЭС к интеграции — Путин
Лукашенко назвал Додона ведущим политиком Молдавии.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли больших успехов в сотрудничестве по передовым информационным технологиям. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Подробности в материале: Путин: цифровая повестка ЕАЭС успешно реализуется
В России предложена идея мобильного приложения для упрощения административных порядков при передвижении граждан между странами ЕАЭС. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Мигель Диас-Канель: «Для Кубы испытание пандемией достигло масштабов, не поддающихся количественной оценке».
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны расширять успешный опыт использования маркировки товаров для борьбы с контрафактом. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Путин призвал ЕАЭС расширить соглашение о маркировке товаров
Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вызывает всё больший интерес со стороны целого ряда государств мира. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Путин: ЕАЭС вызывает интерес новых государств к интеграции
Высокий уровень кооперации стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с коронавирусом отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Назарбаев: страны ЕАЭС показали сплоченность в борьбе с пандемией
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) успешно укрепляют сотрудничество. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Россия передала партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) тест-системы, сейчас прорабатывается вопрос о поставках вакцины от COVID-19. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин.
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На фоне ситуации в Белоруссии и некоторых других странах можно предположить, что парламентские выборы, которые состоятся в Казахстане в 2021 году, будут непростыми. Об этом 11 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции.
Об этом: Лукашенко заявил, что выборы-2021 в Казахстане будут непростыми
Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по соглашениям о зоне свободной с другими странами необходимо активизировать. Об этом 11 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции.
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Белоруссия ощущает, что «острие атак» из-за границы нацелено на Россию. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 11 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета, проходившем в режиме видеоконференции.
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Поставки в Молдавию российской вакцины от коронавируса могут скоро начаться, надежду на это выразил действующий молдавский президент Игорь Додон. Об этом он заявил 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившем в видеоформате.
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Напомним, кто принял участие в заседании:
президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов, глава государства — наблюдателя при ЕАЭС президент Молдавии Игорь Додон, глава государства — кандидата на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава государства — кандидата на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Почётный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Александр Лукашенко, выступая на заседании, пожелал Владимиру Путину терпения.
«Владимир Владимирович, мы все отмечаем, что времена непростые… Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам», — сказал Лукашенко.
Полный текст обращения Владимира Путина к участникам заседания доступен на официальном сайте президента России.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Никол Пашинян поблагодарил РФ за помощь в борьбе с SARS-CoV-2.
Отметим, главы ЕАЭС планируют наладить совместное производство вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.
Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года стала отвечать интересам Казахстана в ЕАЭС. Об этом стало известно по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 11 декабря в режиме видеоконференции. Как прокомментировал министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, в ходе работы над проектом Стратегии документ «содержал инициативы, которые не отвечали нашим экономическим интересам».
Министр торговли и интеграции РК также сообщил, что в Стратегии нашла отражение инициатива Казахстана о совершенствовании применения Комиссией штрафных санкций за нарушение хоз. субъектами общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В настоящее время убытки компаний от антиконкурентных действий партнеров никак не возмещаются.
«В целом отмечу, что по всем чувствительным вопросам Стратегии сторонами достигнут консенсус. Это еще раз показывает стремление стран к учету позиций другу друга и нахождению компромиссов», — прокомментировал Султанов.