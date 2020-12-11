Президент РФ Владимир Путин 11 декабря принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдёт в формате видеоконференции.

На заседании рассмотрят актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, в том числе противодействие распространению коронавируса.

Кроме того, участники обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами Евразэс.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
12:16 11.12.2020

В заседании принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Председательствует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

12:20 11.12.2020

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в формате видеоконференции.

12:22 11.12.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. kremlin.ru

12:23 11.12.2020

Лукашенко: «Убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится в следующем году».

12:26 11.12.2020

Почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев: 2020 год был насыщен негативными событиями, включая тяжелейшую пандемию.

12:26 11.12.2020

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. kremlin.ru

12:27 11.12.2020

Назарбаев: пандемия показала важнейшую роль государства в кризисные времена.

12:30 11.12.2020

Назарбаев: нам нужно ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов наших стран.

12:30 11.12.2020

Назарбаев: потенциал взаимной торговли наших стран, к сожалению, не реализован.

12:32 11.12.2020

Главным бенефициаром уходящего года стала мировая IT-индустрия, отметил Нурсултан Назарбаев.

12:32 11.12.2020

Назарбаев: «Главная задача перед всеми нами — победить пандемию».

12:36 11.12.2020

Никол Пашинян: «Трудности сплотили нас».

12:37 11.12.2020

Пашинян поблагодарил Россию за помощь в противодействии распространению пандемии.

12:39 11.12.2020

Узбекистан и Куба получают статус наблюдателей в ЕАЭС.

12:41 11.12.2020

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

12:43 11.12.2020

В 2021 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Казахстану.

12:45 11.12.2020

Касым-Жомарт Токаев: 2020 год стал для всех тяжёлым испытанием, что отразилось на экономиках стран.

12:58 11.12.2020

Талант Мамытов: участие в ЕАЭС является приоритетным направлением внешней политики Киргизии.

13:00 11.12.2020

Мамытов указал на снижение экономической активности стран из-за коронавируса.

13:04 11.12.2020

Мамытов: «Наша молодая организация готова противостоять любым вызовам и угрозам современности».

13:06 11.12.2020

Президент РФ Владимир Путин: интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС продолжили успешно развиваться и в 2020 году.

13:08 11.12.2020

Путин: «Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере наших государств».

13:09 11.12.2020

Выступление президента России Владимира Путина на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

13:10 11.12.2020

Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжают развиваться. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Подробности в материале: Путин: пандемия не подорвала интеграционные процессы ЕАЭС

13:16 11.12.2020

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли оперативно наладить сотрудничество для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Читайте также: Россия продолжит поставки медикаментов партнёрам по ЕАЭС — Путин

13:17 11.12.2020

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

13:19 11.12.2020

Россия оказывает широкомасштабную помощь странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Подробности в материале: Путин призвал страны ЕАЭС к участию в исследованиях вакцины от коронавируса

13:19 11.12.2020

Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией.

13:23 11.12.2020

Тяжёлая экономическая ситуация на фоне пандемии коронавируса стимулирует стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к дальнейшему укреплению связей. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом: Экономический кризис стимулирует участников ЕАЭС к интеграции — Путин

13:26 11.12.2020

Лукашенко назвал Додона ведущим политиком Молдавии.

13:27 11.12.2020

Выступление президента Молдавии Игоря Додона на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

13:29 11.12.2020

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли больших успехов в сотрудничестве по передовым информационным технологиям. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Подробности в материале: Путин: цифровая повестка ЕАЭС успешно реализуется

13:31 11.12.2020

В России предложена идея мобильного приложения для упрощения административных порядков при передвижении граждан между странами ЕАЭС. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Читайте также: Путин заявил о разработке мобильного приложения для стран ЕАЭС

13:36 11.12.2020

Мигель Диас-Канель: «Для Кубы испытание пандемией достигло масштабов, не поддающихся количественной оценке».

13:36 11.12.2020

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны расширять успешный опыт использования маркировки товаров для борьбы с контрафактом. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом: Путин призвал ЕАЭС расширить соглашение о маркировке товаров

13:40 11.12.2020

Выступление президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на заседании Высшего евразийского экономического совета. eurasiancommission.org

13:42 11.12.2020

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вызывает всё больший интерес со стороны целого ряда государств мира. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом: Путин: ЕАЭС вызывает интерес новых государств к интеграции

13:46 11.12.2020

Высокий уровень кооперации стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с коронавирусом отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом: Назарбаев: страны ЕАЭС показали сплоченность в борьбе с пандемией

13:51 11.12.2020

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) успешно укрепляют сотрудничество. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Читайте также: Путин напомнил о необходимости сопряжения ЕАЭС и китайскими инициативами

13:55 11.12.2020

Россия передала партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) тест-системы, сейчас прорабатывается вопрос о поставках вакцины от COVID-19. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Путин рассказал о помощи странам ЕАЭС в борьбе с коронавирусом

14:19 11.12.2020

На фоне ситуации в Белоруссии и некоторых других странах можно предположить, что парламентские выборы, которые состоятся в Казахстане в 2021 году, будут непростыми. Об этом 11 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции.

Об этом: Лукашенко заявил, что выборы-2021 в Казахстане будут непростыми

14:35 11.12.2020

Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по соглашениям о зоне свободной с другими странами необходимо активизировать. Об этом 11 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции.

Читайте также: Лукашенко призвал ЕАЭС к более активному сотрудничеству с другими странами

14:36 11.12.2020

Заседание Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

15:17 11.12.2020

Белоруссия ощущает, что «острие атак» из-за границы нацелено на Россию. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 11 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета, проходившем в режиме видеоконференции.

Читайте также: Лукашенко: на Россию нацелено «остриё атак» из-за рубежа

15:18 11.12.2020

Поставки в Молдавию российской вакцины от коронавируса могут скоро начаться, надежду на это выразил действующий молдавский президент Игорь Додон. Об этом он заявил 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившем в видеоформате.

Читайте также: Молдавия надеется на скорое получение российской вакцины от COVID-19

15:33 11.12.2020

Напомним, кто принял участие в заседании:

президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов, глава государства — наблюдателя при ЕАЭС президент Молдавии Игорь Додон, глава государства — кандидата на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава государства — кандидата на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Почётный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

15:45 11.12.2020

Александр Лукашенко, выступая на заседании, пожелал Владимиру Путину терпения.

15:46 11.12.2020

«Владимир Владимирович, мы все отмечаем, что времена непростые… Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам», — сказал Лукашенко.

16:23 11.12.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

16:47 11.12.2020

Полный текст обращения Владимира Путина к участникам заседания доступен на официальном сайте президента России.

17:41 11.12.2020

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета. kremlin.ru

18:44 11.12.2020

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Никол Пашинян поблагодарил РФ за помощь в борьбе с SARS-CoV-2.

19:22 11.12.2020

Заседание Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org (1)

19:43 11.12.2020

Отметим, главы ЕАЭС планируют наладить совместное производство вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

20:09 11.12.2020

Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года стала отвечать интересам Казахстана в ЕАЭС. Об этом стало известно по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 11 декабря в режиме видеоконференции. Как прокомментировал министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, в ходе работы над проектом Стратегии документ «содержал инициативы, которые не отвечали нашим экономическим интересам».

20:43 11.12.2020

Министр торговли и интеграции РК также сообщил, что в Стратегии нашла отражение инициатива Казахстана о совершенствовании применения Комиссией штрафных санкций за нарушение хоз. субъектами общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В настоящее время убытки компаний от антиконкурентных действий партнеров никак не возмещаются.

20:43 11.12.2020

«В целом отмечу, что по всем чувствительным вопросам Стратегии сторонами достигнут консенсус. Это еще раз показывает стремление стран к учету позиций другу друга и нахождению компромиссов», — прокомментировал Султанов.

21:20 11.12.2020

Выступление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

21:21 11.12.2020

Выступление президента Казахстан Касыма-Жомарт Токаева на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org

22:19 11.12.2020

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета. Цитата из трансляции. eurasiancommission.org