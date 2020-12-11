Минск, , 18:38 — REGNUM Итогом работы состоявшегося 11 декабря заседания Высшего Евразийского экономического совета стало утверждение главами государств стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Об этом сообщает пресс-службе ЕЭК.

Стратегия ЕАЭС на ближайшую пятилетку состоит из общих (концептуальных) положений, а также объединённых в 11 системных блоков 330 мер и механизмов. Документ был в целом одобрен на майском заседании ВЕЭС и окончательно утверждён на нынешнем, декабрьском заседании, состоявшемся в режиме видеоконференции из-за пандемии.

Нынешний председатель коллегии ЕЭК, бывший белорусский премьер-министр Михаил Мясникович так прокомментировал принятие важного документа: «Проект стратегии-2025 нацелен на повышение самодостаточности ЕАЭС и экономический рост государств-членов. В документ заложены механизмы завершения формирования общих рынков без барьеров, изъятий и ограничений, сформулированы подходы по развитию новых направлений, совместной инновационной и инвестиционной деятельности. Заложены ориентиры для создания совместного производства высококонкурентной продукции, опережающего развития экономики Союза на основе нового технологического уклада. Эти меры также призваны увеличить долю ЕАЭС в мировой торговле».

В 2021 году председательствовать в интеграционном объединении будет Казахстан.