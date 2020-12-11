Ереван, , 15:36 — REGNUM Благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией выразил от властей Армении премьер-министр данной страны Никол Пашинян. Он заявил об этом 11 декабря в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции.

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"Мы благодарны за неоценимую помощь РФ в противодействии распространению пандемии», — сказал Пашинян.

Также он поблагодарил Россию за помощь Армении, оказанную российской стороной при ответе Еревана другим вызовам, с которыми армянская сторона столкнулась в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участников массовой акции протеста в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали задерживать полицейские.