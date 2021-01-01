Москва, 1 января, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Самым популярным словом в прошедшем 2020 году жители России назвали «коронавирус» (28%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молодой человек в маске

Кроме того, по мнению опрошенных, к главным словам 2020 года относятся: здоровье (8%), пандемия (7%), карантин, кризис и самоизоляция (по 2%).

В свою очередь, специалисты из Государственного института русского языка имени Пушкина назвали главные слова 2020 года. Ими стали «обнуление» и «самоизоляция».

Опрос проведен 30 ноября — 4 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет.

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