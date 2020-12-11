Москва, , 10:24 — REGNUM Ничем хорошим на запомнился уходящий 2020 год 41% жителям России. Чаще негативно высказались о нём мужчины, чем женщины — 45% против 38%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Нашли положительные моменты в непростом 2020 году 53% участников опроса. Среди позитивных событий: успехи в работе или учебе (7%), путешествия и отдых (6%), пополнение в семье (5%), отсутствие болезней (5%).

Также граждане радовались простым вещам: переезду в другой город (3%), созданию семьи, уходу с нелюбимой работы, здоровью родных и близких и успехам детей (по 2%). Для женщин в два раза чаще, чем для мужчин, этот год складывался удачно — 9% против 4%.

Опрос проведен 30 ноября — 4 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 337 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, новогоднюю ночь проведут дома 60% жителей России.

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