Москва, 10 декабря, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Власти Москвы в перспективе могут рассмотреть возможность предоставления преференций гражданам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил 10 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

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"Что касается каких-то специальных преференцией для тех, кто привился, ну, давайте, мы, конечно, будем думать над этим вопросом», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр отметил, что пока подобных решений властями не принималось, но при этом высказал мнение, что работодатели могут принимать во внимание факт вакцинации сотрудников.

«Когда вы придёте к своему работодателю и покажете сертификат, что вы привились и безопасны для окружающих и самих себя в случае контакта с ковидными больными, наверное, работодатель будет это учитывать, скажем, при определении фронта работы, которой вы занимаетесь, и определения интенсивности вашей работы», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сергей Собянин сообщил, что московские власти в ближайшие дни примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавирусной инфекции.

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