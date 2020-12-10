Москва, , 18:40 — REGNUM Московские власти в ближайшие дни примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 10 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

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«Что касается других групп риска, которые могут быть включены в первоочередную вакцинацию, то, я думаю, что в ближайшие дни мы такое решение примем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр уточнил, что окончательное решение будет приниматься в зависимости того, какое количество вакцины поступит в следующих партиях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19. Более 6 тысяч человек уже сделали прививки — это учителя, медицинские и социальные работниках.

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