Баку, 10 декабря, 2020, 13:14 — ИА Регнум. На площади Свободы в Баку начался военный парад с участием президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и ИльхамаАлиева, передает 10 декабря телеканал AzTV.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган

В мероприятии принимают участие 3 тыс. военнослужащих и 150 единиц техники. Парад посвящен окончанию военных действий в Нагорном Карабахе. Эрдоган прибыл в Баку 9 декабря с двухдневным визитом.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что военнослужащие армии Турции примут участие в военном параде в Баку. Анкара направила на парад 2783 солдат. По официальным данным Баку, в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих.

Читайте также: Эрдоган посетил могилу Гейдара Алиева в ходе официального визита в Баку