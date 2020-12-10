Анкара, , 11:50 — REGNUM В ходе официального визита в Баку 10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу первого президента и национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

Журналисты отмечают, что президент Эрдоган примет участие в церемонии парада победы, который состоится в связи с «освобождением оккупированных Арменией азербайджанских территорий».

Эрдоган, который встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на официальной церемонии и во время подписания двухсторонних соглашений, в конце дня проведёт совместную пресс-конференцию.

Эрдоган также приглашён Алиевым на официальный семейный ужин в резиденции азербайджанского президента.