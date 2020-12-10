Вашингтон, 10 декабря, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Деятельность сына кандидата в президенты Джо Байдена Хантера, касающаяся его деловых отношений в Китае привлекла внимание минюста США, которое ведет соответствующее расследование. Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

(сс) acaben Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден

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Проверка следственных органов касается налоговых отчетов бизнесмена и «подозрительных операций», связанных с КНР и рядом других стран. По сведениям источников, расследование было начато еще в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФБР попал жесткий диск с личной информацией о Хантере Байдене. Часть этих сведений, которая касалась электронной переписки бизнесмена с украинской энергетической компании Burisma Holdings, была опубликована изданием The New York Post.

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