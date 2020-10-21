Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Россия не имеет отношения к публикации компрометирующей переписки, хранившейся на ноутбуке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и минюста США.

Один из источников телеканала согласился с оценкой переписки директором Национальной разведки США Джоном Рэтклиффом. Эти сообщения не были частью «российской кампании по дезинформации», направленной против Джо Байдена.

Другой собеседник отметил, что специалисты подтвердили подлинность электронных писем. Их не рассматривают в рамках расследования о попытках очернить Байдена, которые приписывают Москве. Подлинность корреспонденции подтвердил и один из адресатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жёсткий диск с личной информацией о Хантере Байдене оказался в распоряжении ФБР. Газета The New York Post опубликовала часть его электронной переписки, которая касается взаимодействия с украинской энергетической компании Burisma Holdings.

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