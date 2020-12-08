Вашингтон, 8 декабря, 2020, 12:11 — ИА Регнум. С 1981 года в политике США в отношении нашей страны ничего не поменялось, а вот в политике России наблюдались чрезвычайные шарахания — от яростного противостояния американцам до небывалой «дружбы» и только недавнего отрезвления, именно эти шарахания и сделали нашу страну уязвимой для внешнего давления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 декабря, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Как сообщалось ранее, Захарова назвала «политической агрессией» заявление исполняющего обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл онеобходимости «наложитьмораториий» на строительство газопровода «Северный поток — 2». Также представитель МИД отметила, что если сейчас США недовольны тем, что газопровод идет в обход Украины, то в недавнем прошлом их недовольство вызывал проект строительства газопровода через территорию Украины.

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« В комментарии, который по поводу действительно агрессивного заявления руководителя американского посольства в Германии дала официальный представитель нашего МИД, я бы обратил внимание на даты. The Washington Times говорит о том, что «поставки российского газа через Украину ослабят Запад», в марте 2014 года, а сам автор этой статьи ссылается на американский документ ещё 1981 года. Уже тогда советники администрации президента США Рейгана призывали к противодействию новому трубопроводу из России в Европу! В промежутке, в 2006 году, проблемой поставок российского газа в Европу озаботилась госсекретарь США Кондолиза Райс.

Проблема тут в том, что с 1981 года в политике США в отношении нашей страны ничего не поменялось, а вот в политике России наблюдались чрезвычайные шарахания — от яростного противостояния американцам в начале 1980-х годов до небывалой «дружбы» в 1990-е и только недавнего постепенного отрезвления. Именно эти шарахания и сделали нашу страну уязвимой для внешнего давления. Чем американцы и пользуются.

Призывать США «играть по правилам», конечно, нужно, но это, как говорится, «для проформы». Всем в мире понятна абсолютная логичность и последовательность позиции США: Россия — наш враг, потому что даже в качестве вассала ей доверять нельзя; любые её связи с Европой для США неудобны, а прочные связи ещё и опасны, и им надо препятствовать. Это то правило, которое США для себя установили давно и чётко ему следуют.